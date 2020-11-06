Скорость — 90 км/ч, а он идет. Реакция спасла водителя от страшной аварии

 
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06 ноября 2020 в 10:10
Автор: Виталий Петрович. Видео: esgbanan, forum.onliner.by

Было так: из тьмы глубокой... — как у классика, в общем. Из темноты на дорогу вышел лось. Нельзя утверждать, что он не смотрел по сторонам и не видел приближающийся на скорости 90 км/ч автомобиль. Но вышел, пребывая в уверенности, что он — хозяин леса. Водитель с этим и не спорил, водитель тормозил что было мочи.

Видео на нашем форуме опубликовал пользователь с ником esgbanan, он же рассказал корреспонденту Onliner, как было дело.

Трасса М7 змейкой идет из одной столицы в другую, из Минска в Вильнюс. По ней 3 ноября и ехал наш читатель. Время не сказать, что позднее, но уже было темно, хоть глаз выколи — осень, день короткий.

— В районе агрогородка Крево выскочил на дорогу лось. Заметить его было практически нереально, так как ехала встречная машина, — рассказал наш читатель.

Мы специально не обрезали видео, для полноты восприятия. Устаешь смотреть на монотонно уплывающую под колеса дорогу — и вдруг на тебе! Успели бы среагировать?

Водитель успел. И может запомнить этот день как один из счастливейших в этом году — и он, и его родня, с которой он ехал. Потому что в случае ДТП последствия могли быть страшными. Скорость автомобиля составляла примерно 92 км/ч. Затем резкое торможение до 54 км/ч.

— Боковым зрением увидел движение и машинально вдавил тормоз, как показывает видео, сделал это не зря, — отметил собеседник.

Лось — зверь статный, высокий. Наезд на него чреват тем, что всей своей массой он влетает в лобовое стекло, проламывая и его, и стойки. Люди в автомобиле оказываются никак не защищены.

Дополнено

А вот наш читатель с ником vad509 рассказал, что встретил лося в темное время суток на трассе М6 (Минск — Гродно).

— Скорость — 90 км/ч, ограда с обеих сторон на трассе, — констатировал автор видео.

Лось вышел на проезжую часть, по всей видимости, где-то ограждение позволило ему это сделать, дошел до разделительного барьера и повернул обратно. Повезло, что водитель вовремя его заметил.

Вам доводилось видеть лосей на дороге?

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Автор: Виталий Петрович. Видео: esgbanan, forum.onliner.by
Дорожная обстановка
/ Теги: Автоновости Беларуси,
Видео,
Животные,
Трасса М7
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