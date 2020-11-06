Скорость — 90 км/ч, а он идет. Реакция спасла водителя от страшной аварии

Было так: из тьмы глубокой... — как у классика, в общем. Из темноты на дорогу вышел лось. Нельзя утверждать, что он не смотрел по сторонам и не видел приближающийся на скорости 90 км/ч автомобиль. Но вышел, пребывая в уверенности, что он — хозяин леса. Водитель с этим и не спорил, водитель тормозил что было мочи.

Видео на нашем форуме опубликовал пользователь с ником esgbanan, он же рассказал корреспонденту Onliner, как было дело.

Трасса М7 змейкой идет из одной столицы в другую, из Минска в Вильнюс. По ней 3 ноября и ехал наш читатель. Время не сказать, что позднее, но уже было темно, хоть глаз выколи — осень, день короткий.

— В районе агрогородка Крево выскочил на дорогу лось. Заметить его было практически нереально, так как ехала встречная машина, — рассказал наш читатель.

Мы специально не обрезали видео, для полноты восприятия. Устаешь смотреть на монотонно уплывающую под колеса дорогу — и вдруг на тебе! Успели бы среагировать?

Водитель успел. И может запомнить этот день как один из счастливейших в этом году — и он, и его родня, с которой он ехал. Потому что в случае ДТП последствия могли быть страшными. Скорость автомобиля составляла примерно 92 км/ч. Затем резкое торможение до 54 км/ч.

— Боковым зрением увидел движение и машинально вдавил тормоз, как показывает видео, сделал это не зря, — отметил собеседник.

Лось — зверь статный, высокий. Наезд на него чреват тем, что всей своей массой он влетает в лобовое стекло, проламывая и его, и стойки. Люди в автомобиле оказываются никак не защищены.

Дополнено

А вот наш читатель с ником vad509 рассказал, что встретил лося в темное время суток на трассе М6 (Минск — Гродно).

— Скорость — 90 км/ч, ограда с обеих сторон на трассе, — констатировал автор видео.

Лось вышел на проезжую часть, по всей видимости, где-то ограждение позволило ему это сделать, дошел до разделительного барьера и повернул обратно. Повезло, что водитель вовремя его заметил.

Вам доводилось видеть лосей на дороге?

Чтобы сделать свой выбор, Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Да Нет Только на таких видео Голосовать

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро